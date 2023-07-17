Зеленський зробив заяву у роковини збиття MH17: "Держава-терорист відповість за всі злочини"

Президент України наголосив, що ця трагедія ніколи не буде забута.

У дев’яті роковини катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 президент України Володимир Зеленський заявив, що ця скоєна агресором трагедія ніколи не буде забута.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський вказав, що 17 липня в Україні вшановують пам’ять жертв катастрофи рейсу MH17, який російські терористи збили в небі над Донбасом.

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"Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні", – запевнив український президент.

У роковини катастрофи літака заяву зробив і очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він нагадав, що Росія збила рейс MH17 дев’ять років тому, вбивши всіх 298 людей на борту

"Вона (РФ – ред.) роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, поки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча", – написав у Мережі міністр.

Що відомо про збиття рейсу MH17 та винуватців

Нагадаємо, в небі над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року було збито пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17. На авіаусдні, яке прямувало з Амстердама до Куала-Лумпура, загинули всі присутні там 298 осіб.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав винними у збитті літака рейсу МН17 росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. У рішенні суду вказано, що літак був збитий ракетою з ЗРК "Бук", доставленого на контрольовану бойовиками частину Донбасу із Росії.

Після вироку суду в Росії заявили, що не збираються видавати Нідерландам Гіркіна та Дубинського.

Зауважимо, в лютому 2023 року слідчі повідомили про "переконливі ознаки" того, що президент РФ Володимир Путін особисто ухвалив рішення про постачання ЗРК "Бук", з якого було збито літак рейсу MH17. Водночас прокуратура тоді заявила про призупинення кримінального розслідування катастрофи: там послалися на недостатність доказів для початку будь-яких нових кримінальних переслідувань.

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