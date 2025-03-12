Зеленський зробив жорстку заяву про відповідь на російські удари

"Вбивати наших людей і не отримувати відповідь – такого не буде", – наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на російські удари по території держави завжди буде відповідь.

Про це глава держави сказав на пресконференції 12 березня.

Президент навів приклад сьогоднішньої атаки балістикою на Кривий Ріг, де було пошкоджено готель, загинула жінка та постраждало багато людей.

"Після цього удару українські війська будуть відповідати чи ні? Відповідь, вочевидь, зрозуміла. Це не демонстрація сили. Але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою, і на будь-який удар ти завжди отримаєш відповідь від такої країни як Україна", – наголосив Зеленський.

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Він додав: "Ми нічого не починали. Вони (росіяни – ред.) почали війну".

Президент вкотре акцентував на прагненні України до миру, які держава продемонструвала на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня.

"Ми вчорашніми рішеннями демонструємо – ми хочемо закінчити цю війну. Але вбивати наших людей і не отримувати відповідь – такого не буде", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, 12 березня росіяни завдали подвійного ракетного удару по Кривому Рогу. Було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Загинула жінка, ще 14 людей отримали поранення.