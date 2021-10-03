Зеленський: Зустріч з Путіним принесе неочікуваний результат

Президент готовий до діалогу з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу".

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"Я хотів би зустрітися з президентом РФ. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, бо це може принести неочікуваний результат", - сказав він.

Разом з тим, він вважає, що зустріч з Путіним - це правильний крок.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенційна майбутня розмова Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним для останнього буде складною.

За його словами, Україна наразі продовжує працювати над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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