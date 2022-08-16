Зеленський зустрінеться у Львові з Ердоганом та генсеком ООН: названо дату та мету візиту

Володимир Зеленський 19 серпня зустрінеться у Львові з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це з посиланням на виступ прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка пише “РБК-Україна”.

Як повідомляється, зустріч буде присвячена, зокрема, обговоренню теми безпечного транспортування українського зерна та вбивства окупантами українських військовополонених в Оленівці.

Крім того, планується підняти питання обстрілів окупантами Запорізької АЕС та візиту на станцію місії МАГАТЕ.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський обговорили розв'язану Росією війну та ядерний тероризм на Запорізькій АЕС.

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 18:00 за 16 серпня 2022 року

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