Зеленський зустрінеться з Джей Ді Венсом і Марко Рубіо: стала відома тема переговорів

Віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та глава України Володимир Зеленський зустрінуться 14 лютого на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Очікується, що вони обговорять намір американського президента Дональда Трампа розпочати переговори між Україною та Росією.

Про це повідомляє Euronews.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вже прибув до Мюнхена. Він збирається провести, як йдеться у джерелі, "критичні переговори" з президентом України Володимиром Зеленським щодо майже трирічної війни Росії проти України.

"Трамп, розкритикував оборонні витрати союзників США. За його словами, вони занадто малі. Адміністрація чітко дала зрозуміти, що ми дуже дбаємо про Європу. Але ми також хочемо бути впевненими, що беремо участь у партнерстві з безпеки, яке буде корисним як для Європи, так і для Сполучених Штатів", — сказав Венс.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 12 лютого окремо поговорив з президентами Росії і України. Він сказав, що настав час "негайно розпочати переговори" про припинення війни.

Еuronews також звертає увагу, що розмова Трампа з Путіним відбулася лише через кілька годин після того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив про "нереалістичність" членства України в НАТО. Він також запропонував Києву відмовитися від надії повернути територію, яку захопила Росія від 2014 року. А натомість, за його словами, Україна повинна підготуватися до мирного врегулювання шляхом переговорів, яке підтримують міжнародні миротворчі війська.

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