Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром і королем Великої Британії: оголошено час і дату

У Лондоні відбудеться ще низка двосторонніх зустрічей.

У суботу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де він зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Початок зустрічі о 19:15 за київським часом.

Про це повідомив журналістам прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

Окрім того, завтра, 2 березня, в Лондоні відбудеться ще низка двосторонніх зустрічей Зеленського, зокрема з королем Чарльзом III.

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"Завтра ще низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом III і власне зустріч європейських лідерів щодо підтримки України", - зазначив Сергій Никифоров.

Раніше повідомлялося, що речник британського прем'єр-міністра заявив, що "Стармер зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

Нагадаємо, 1 березня літак із президентом України Володимиром Зеленським приземлився у столиці Британії, в аеропорту "Лондон-Станстед".

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