Зеленський зустрівся з президентом Світового банку: що обговорювали

Український президент та очільник Світого банку домовилися працювати разом, щоб додати Україні економічної стійкості.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Глава держави назвав її "хорошою й продуктивною".

Про це йдеться у повідомленні очільника України у соціальних мережах.

"Вдячний за підтримку та незмінну зацікавленість в успіху України. Обговорили шляхи зміцнення української фінансової системи, стратегію відновлення іпотечного кредитування, механізми використання заморожених російських активів на користь України. Домовилися працювати разом, щоб реалізувати всі сильні ідеї, які додадуть Україні економічної стійкості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський терміново прибув до США. В Америці у нього - надважливе завдання, яке може змінити перебіг війни.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ в Буенос-Айресі наголосив, що Україна не пробачить Росії повномасштабне вторгнення і пояснив неможливість компромісу з очільником РФ.

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