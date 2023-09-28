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Зеленський зустрівся держсекретарем Британії з питань оборони: про що розмовляли

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Зеленський зустрівся держсекретарем Британії з питань оборони: про що розмовляли

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс / Фото: Офіс президента України

Глава держави зазначив, що співпраця держав у оборонній сфері дозволяє суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з новопризначеним держсекретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

Про це повідомив Офіс президента України.

Серед іншого Зеленський із Шаппсом обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зими.

Український лідер подякував Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку держави під час війни. Зеленський високо оцінив рівень співпраці з Британією в оборонній сфері, що дозволяє суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас", – сказав Зеленський. 

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс / © Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський і держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс / Фото: Офіс президента України

В ОП додали, що не зустрічі окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що українські військові потребують більшої кількості інструментів, щоб знищувати російські ракети, дрони та авіацію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський за 27 вересня: Найважливіше за день!

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Дата публікації
Перегляди
92
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