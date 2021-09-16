Зеленський зустрівся із нардепами та міністрами: говорили про бюджет, олігархів та кадрові призначення

Зеленський зустрівся із нардепами та міністрами: говорили про бюджет, олігархів та кадрові призначення

Законопроєкт про олігархів нардепи можуть розглянути в Раді вже наступного пленарного тижня.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із народними депутатами та членами Кабміну. Під час зустрічі обговорювали роботу над законопроєктами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600.

Про це у коментарі "РБК-Україна" сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Депутатка пояснила, що у Раді не хочуть затягувати розгляд законопроєктів, які стосуються податків та статусу олігархів в Україні.

"Ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроекту №5599", - пояснила Євгенія Кравчук.

За її словами, з понад 1200 поправок, внесених до законопроекту про олігархів, буде враховано близько 200, які стосуються термінології та суттєво не впливають на сам проєкт закону. Євгенія Кравчук додала, що цей законопроєкт планують розглянути в Раді вже наступного пленарного тижня.

Також "слуга народу" повідомила, що на зустрічі з президентом обговорювали єдине кадрове питання. Це - призначення нового голови правоохоронного комітету ВР.

"Ми також очікуємо, що у вівторок ми розглянемо призначення Сергія Іонушаса на посаду голови правоохоронного комітету", - додала Кравчук.

Нагадаємо, ВР ухвалила законопроєкт про олігархів у першому читанні. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". Документ має обмежений термін дії — 10 років.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє внести поправки до другого читання в законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархзацію України. Їхня мета забрати в Ради нацбезпеки й оборони функцію вирішувати, хто олігарх, а хто – ні.

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