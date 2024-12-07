Зеленський зустрівся в Парижі з президенткою Грузії: про що говорили

Саломе Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів у Грузії.

У суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Парижі, зустрівся із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Він висловив підтримку та солідарність із грузинським народом, який на акціях протесту відстоює своє майбутнє у Європейському Союзі.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

“Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди – вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо”, – сказав Володимир Зеленський.

Саломе Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів у Грузії, зокрема про обмеження виборчих прав грузинів, які проживають за кордоном.

Президентка Грузії наголосила, під час масштабних демонстрацій проти фальсифікації виборів відбувається силове придушення протестів та залякування мітингувальників.

Зурабішвілі привітала рішення України застосувати санкції проти засновника проросійської партії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі та 18 його спільників – грузинських чиновників, зокрема премʼєр-міністра Іраклі Кобахідзе.

Володимирий Зеленський зауважив, що санкції було застосовано проти тих осіб, які штовхають незалежний грузинський народ у бік Росії.

“Ми дуже хотіли показати партнерам, які є дуже сильними у світі, – ЄС, Сполученим Штатам, – що треба бути разом із вами, разом із Грузією, з вашим народом”, – підсумував український президент.

Нагадаємо, під час масових протестів у Тбілісі спецпризначенці знову розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом.

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