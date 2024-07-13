Зеленський зустрівся з американськими губернаторами: про що спілкувалися

У Солт-Лейк-Сіті Президент Володимир Зеленський узяв участь у щорічних зборах Національної асоціації губернаторів та зустрівся з очільниками американських штатів.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави відзначив підтримку України з боку Конгресу, обох партій та палат, адміністрації Президента США та всього американського народу. Він подякував регіональній владі за прихисток українських біженців.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, щоденний російський терор проти українських цивільних обʼєктів, критичної та енергетичної інфраструктури, зокрема про ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит».

«Ви маєте знати, що Росія щодня атакує наші школи, університети, лікарні. І саме тому саміт НАТО був таким важливим, щоб зміцнити нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні Америці й іншим партнерам. І рішення про передачу ще кількох додаткових оборонних систем для нас дуже важливе», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на наших потребах у бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики й закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

«Ми вдячні за гуманітарну допомогу й житло, особливо для людей, які втратили його через обстріл. Вони втратили свої домівки, і тому їм дуже потрібно було їх відновити або взагалі відбудувати заново, налагодити своє життя. Тож ми вдячні вашому бізнесу», – сказав президент.

Під час зустрічі президент України й американські губернатори також обговорили співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на її території, щоб захистити країну від постійних бомбардувань керованими авіаційними бомбами.

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