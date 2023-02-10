Зеленський зустрівся з Дудою: говорили про фронт та оборонні потреби України

Президенти також обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві, де зокрема обговорили актуальні оборонні потреби Києва.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

Він уточнив, що обговорив з Дудою поточний стан справ на полі бою, актуальні оборонні потреби України, подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Український президент також розповів своєму польському колезі про візит до Брюсселя.

"Важливо, щоб переговори про вступ України до ЄС стартували вже цьогоріч. Це стало б мотивуючим чинником для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування", – зазначив у заяві Зеленський.

Нагадаємо, в Польщі 8 лютого повідомили, що найближчими днями буде Україні буде переданий третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням.

Напередодні саміту Євроради, що відбувся 9 лютого, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав основні вимоги його держави і всі вони стосувалися допомоги Україні.

Моравецький також заявляв, що Польща підтримує надання Україні винищувачів F-16, проте рішення про їхнє передавання ухвалюватиме НАТО. Поки що відповідних домовленостей немає.

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