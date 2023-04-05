Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський зустрівся з Дудою в Польщі: перші фото та відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1635
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський зустрівся з Дудою в Польщі: перші фото та відео

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув до Польщі з офіційним візитом.

Лідер України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Варшави. У Королівському замку їх вже зустрів президент Польщі Анджей Дуда і перша леді Агата.

Згідно з планом візиту, лідери країн проведуть марафон політичних консультацій: між очільниками держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

За словами речника президента Сергія Никифорова, основною темою розмов буде оборона України, економіка, санкції, післявоєнна відбудова та шлях України до ЄС і НАТО.

Читайте також:

Перше несекретне відрядження Зеленського обіцяють зірвати

Перше несекретне відрядження Зеленського обіцяють зірвати

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1635
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація