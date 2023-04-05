Зеленський зустрівся з Дудою в Польщі: перші фото та відео

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув до Польщі з офіційним візитом.
Лідер України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Варшави. У Королівському замку їх вже зустрів президент Польщі Анджей Дуда і перша леді Агата.
Згідно з планом візиту, лідери країн проведуть марафон політичних консультацій: між очільниками держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.
За словами речника президента Сергія Никифорова, основною темою розмов буде оборона України, економіка, санкції, післявоєнна відбудова та шлях України до ЄС і НАТО.
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