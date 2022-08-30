Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ перед візитом місії на Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня у Києві зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі та наголосив на необхідності повної демілітаризації Запорізької АЕС.

Зауважимо, що разом з Ґроссі до Києва прибула вся місія МАГАТЕ. Її 13 фахівців 31 серпня мають вирушити на ЗАЕС.

Про це йдеться в ефірі ТСН.19:30.

Глава держави подякував атомникам за оперативність і зазначив, що вимога України є незмінною – окупанти мають забратися геть із найбільшої в Європі АЕС.

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"Ми хочемо щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу", – сказав президент.

"Ми довіряємо вашим фахівцям. Ми хочемо, щоб була не тільки перевірка – це тактичні дії, а є стратегічні рішення. Станція перебуває в українській власності і контролюється українськими фахівцями", – додав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності термінової демілітаризації ЗАЕС, виходу звідти російських військових із вибухівкою, зброєю, звільнення станції, створення демілітаризованої зони та повного переходу АЕС під контроль України.

Президент зауважив, що безпека і контроль саме України над її ж майном є запорукою не лише безпеки мільйонів людей, а й комфортного проходження осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що російські війська навмисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися до ЗАЕС.

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