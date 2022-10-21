Зеленський зустрівся з конгресменами США та головою ЄБРР: говорили про терор РФ

Говорили про ППО, ПРО та відновлення енергетики після російських атак.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про зустріч 21 жовтня з представниками Конгресу США та президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Провів сьогодні зустріч з представниками Конгресу США, що прибули в Київ. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку і за надзвичайно потужні речі, які робить Америка, щоб допомогти нам захищати свободу. Обговорили ключове на сьогодні питання – протиповітряну і протиракетну оборону. Також говорили про фінансову підтримку, про нашу політичну взаємодію, про те, які нові антиєвропейські та антидемократичні кроки слід очікувати від Росії та її спільників у терорі", – повідомив Зеленський.

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"Торкнулися тематики іранського постачання для російського терору. Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватись Радою Безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави і відбудеться о 22 годині", – зауважив президент.

Він також зустрівся з президенткою ЄБРР і подякував їй за допомогу, а також поінформував про нові потреби України через російський терор.

"ЄБРР вже надає фінансову підтримку "Укренерго". Має всі дані щодо того, яких кроків ми потребуємо для відновлення енергетики і об’єктів соціальної сфери, для будівництва житла для українців", – сказав глава держави.

"Погодили позиції напередодні конференції щодо відбудови нашої держави, яка має відбутися в Німеччині 25 жовтня", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський виступив перед Європейською радою, заявивши про нову ескалацію в російському терорі та закликавши допомогти. Так, він закликав надати більше ППО і ПРО; запровадити потужніші санкції проти Росії, Ірану та Білорусі; скерувати міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС та допомогти у відбудові України.

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