Зеленський зустрівся з мерами польських міст, які підтримували українців у найважчі часи

Разом із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким президент України Володимир Зеленський зустрівся з мерами польських міст, які були відзначені почесною відзнакою України «Місто-рятівник».

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

"Дякую меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найтяжчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна є справді братньою країною для України. Він додав, що Росія хоче розсварити наші держави.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

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