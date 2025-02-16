Зеленський зустрівся з Мерцем у Мюнхені: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені провів зустріч з головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента України.

У повідомленні вказується, що глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

"Ключова тема зустрічі – підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили оборонну підтримку України, посилення воїнів на фронті та інвестиції у виробництво зброї.

Раніше повідомлялося, що кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц не заперечує проти постачання крилатих ракет Taurus для України.

Ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів для обговорення ситуації в Європі після останніх заяв президента США Дональда Трампа.

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