Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату: подробиці

Візит здійснюється за ініціативою Чехії як країни, що головує в межах Славковського формату, який об’єднує ці три європейські держави.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії – Александром Шалленбергом та Словацької Республіки – Іваном Корчоком у межах їхнього візиту в нашу країну.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Візит здійснюється за ініціативою Чехії як країни, що головує в межах Славковського формату, який об’єднує ці три європейські держави.
Володимир Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в "нормандському форматі".
"Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці", – наголосив президент.
Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.
Володимир Зеленський акцентував на важливості зміцнення оборонної підтримки нашої держави.
"Дякую кожному з вас, вашим країнам за підтримку й конкретну допомогу Україні", – заявив він.
Глава держави позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.
Президент наголосив на важливості подальшого поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.
Ян Ліпавський, Александр Шалленберг та Іван Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.
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