Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії та поговорив з ним про важку зброю для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 10 червня в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Глава держави поінформував міністра про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.
Окремо Зеленський з Воллесом обговорили питання безпекових гарантій для України.
Про це повідомили в Офісі президента.
"Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України", – сказав президент.
Політики також обмінялися думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.
Бен Воллес зі свого боку запевнив у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності держави.
Зеленський подякував міністру за дієву підтримку України та наголосив, що Велика Британія є справжнім другом держави.
Нагадаємо, Воллес висловив думку, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу та заявив, що окупанти перебувають на межі виснаження.
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