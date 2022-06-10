Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії та поговорив з ним про важку зброю для ЗСУ

Зеленський зустрівся з міністром оборони Британії та поговорив з ним про важку зброю для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 10 червня в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Глава держави поінформував міністра про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

Окремо Зеленський з Воллесом обговорили питання безпекових гарантій для України.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Сьогодні ключовий пріоритет для нас – оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України", – сказав президент.

Політики також обмінялися думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Бен Воллес зі свого боку запевнив у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності держави.

Зеленський подякував міністру за дієву підтримку України та наголосив, що Велика Британія є справжнім другом держави.

Нагадаємо, Воллес висловив думку, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу та заявив, що окупанти перебувають на межі виснаження.

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