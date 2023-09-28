Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції і нагородив його орденом

У четвер, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. Під час зустрічі було докладно обговорено подальші кроки зі зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомили на офіційному сайті президента.

Обговорюючи посилення обороноздатності України за підтримки Франції, Зеленський та Лекорню говорили про можливість спільного виробництва певних видів озброєння.

Президент України також відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.

Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду, коли ймовірні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Володимир Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден “За заслуги” ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, цього ж дня, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з новопризначеним міністром оборони Британії Грантом Шаппсом.

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