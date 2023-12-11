Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини: про що говорили

У межах заходів з нагоди інавгурації новобраного президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея очільник України Володимир Зеленський провів із ним зустріч у Буенос-Айресі.

Глава української держави подякував Хав’єру Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду президента Аргентини.

Про це пише Офіс президента на відповідному сайті.

«У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії», – сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна та Аргентина, народи двох держав можуть мати потужне спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

Глава української держави розповів президентові Аргентини про процес імплементації Української формули миру. Він запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

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Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку двосторонньої співпраці в низці сфер.

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