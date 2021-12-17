Зеленський зустрівся з послами "Групи семи" та ЄС: про що говорили

Зеленський зустрівся з послами "Групи семи" та ЄС: про що говорили

Окрему уваги приділили ескалації РФ навколо України.

17 рудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами "Групи семи" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Під час бесіди голова української держави розповів про зовнішньополітичні підсумки року та окреслив завдання на 2022 рік.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Що вдалося зробити у 2021 році:

запустили Кримську платформу.

провели результативний саміт Україна – ЄС.

провели успішні реформи.

Зеленський пообіцяв головам іноземних дипломатичних місій, що Україна:

продовжить розвивати відносини з ЄС і НАТО,

наповнюватиме новими, конкретними проєктами і змістами співпрацю з ключовими партнерами.

зміцнюватиме оборонні спроможності,

модернізуватиме економіку.

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України через стягування російських військ та процесу мирного врегулювання на Сході України. Очільник України наголосив на важливості активізації роботи "всіх переговорних форматів для деескалації навколо України".

Наостанок президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку й допомогу нашій державі.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу погодилися продовжити санкції проти Росії через агресію. Вони закликали Росію виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських угод.

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