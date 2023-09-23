Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Канади і обговорив інвестування в Україну

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 22 вересня зустрівся у Торонто з представниками бізнесу.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Ми зацікавлені у приході до України канадського бізнесу, зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо", - написав Зеленський.

На зустрічі лідери та бізнесмени обговорили перспективи інвестування в Україну та передумови для того, щоб розпочати цей процес ще до завершення війни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що у війні, яку розв’язала Росія проти України, не можна зберігати нейтралітет і закликав посилити допомогу нашій країні.

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