Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії: відео

Після зустрічі президенти поспілкуються з журналістами.
Володимир Зеленський в Києві у середу, 13 квітня, зустрівся з президентами Польщі Анджеєм Дудою, Естонії Аларом Карісом, Латвії Егілсом Левітсом та Литви Ґітанасом Науседою.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу. Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.
Також в Офісі президента опублікували відео, як Зеленський вітається зі своїми колегами.
Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва. На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.
Читайте також: