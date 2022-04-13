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Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії: відео

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Зеленський зустрівся з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії: відео

Офіс Президента України

Після зустрічі президенти поспілкуються з журналістами.

Володимир Зеленський в Києві у середу, 13 квітня, зустрівся з президентами Польщі Анджеєм Дудою, Естонії Аларом Карісом, Латвії Егілсом Левітсом та Литви Ґітанасом Науседою. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

"Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу. Після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні. 

Також в Офісі президента опублікували відео, як Зеленський вітається зі своїми колегами. 

Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва. На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.

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