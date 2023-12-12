Зеленський поспілкувався з розпорядницею МВФ: президент наголосив на економічних досягненнях України

Фонд пишається тим, чого досягла Україна в цих складних обставинах.

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Глава держави висловив подяку за вагому підтримку з боку МВФ, яка надається Україні з перших днів повномасштабної збройної агресії Росії.

«Ця велика підтримка дуже важлива для України та українського народу. Під час війни захищена фінансова система є критично важливою», – зазначив він.

Зі свого боку Крісталіна Георгієва наголосила, що Фонд пишається тим, чого досягла Україна в цих складних обставинах.

«Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни», – сказала директорка-розпорядниця МВФ.

За словами Президента, додатковий позитивний вплив на економіку мало розблокування Україною цивільного судноплавства в Чорному морі та функціонування «зернового коридору».

Під час зустрічі було відзначено реалізацію фондом програми довгострокового фінансування для України на суму 15,6 млрд дол. США.

Володимир Зеленський обговорив із Крісталіною Георгієвою стан реалізації програми довгострокового фінансування, зокрема виконання Україною визначених МВФ структурних маяків.

Президент подякував за рішення Ради директорів МВФ про виділення нашій державі траншу обсягом 900 млн дол. США.

Сторони докладно зупинилися на обговоренні можливих шляхів зовнішнього фінансування України у 2024 році та подальших спільних кроках щодо мобілізації фінансової підтримки нашої країни міжнародними партнерами.

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Глава Української держави й директорка МВФ торкнулися питання євроінтеграції України. Володимир Зеленський заявив, що наша країна виконала всі необхідні рекомендації.

Крім того, відбувся обмін думками щодо необхідності розробки дієвого механізму використання заморожених російських активів на користь України, зокрема як джерела альтернативної бюджетної підтримки та інвестицій з метою відбудови нашої країни.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що МВФ ухвалив рішення, що дозволить Україні отримати черговий транш.

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