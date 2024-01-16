Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі: про що говорили (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це глава держави повідомив у Мережі 16 січня.

"Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань", – написав Зеленський.

Він уточнив, що в розмові з генсеком Альянсу йшлося про:

ситуацію на полі бою в Україні,

оборонні потреби держави,

подальше посилення системи ППО,

підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні,

роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

В Офісі президента додали, що Зеленський поінформував Столтенберга про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом.

"Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі. Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО", – поінформували в ОП.

"Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення", – зазначив український президент.

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в Давосі / Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в Давосі / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 15 січня Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії, де того ж дня у у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. Анонсувалося, що президент візьме участь у форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.