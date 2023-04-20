Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: які питання президент обговорив з генсеком НАТО (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив із ним чотири основних питання.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

"Перше – "Рамштайн", засідання, яке відбудеться завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій", – йдеться в заяві.

Зеленський також звернувся до Столтенберга із проханням допомогти Україні "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки.

"Третє питання – це Вільнюський саміт НАТО, який може стати історичним. Вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення. І четверте – гарантії безпеки для України, для українців на шляху до НАТО", – поінформував президент.

Він подякував генсеку НАТО за початок переговорів та висловив переконання, що Україна разом з Альянсом надалі разом утверджуватимуть мир у державі, в усій Європі та світі.

Що сказав Столтенберг

Водночас Столтенберг зазначив, що приїхав до Києва з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною. Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена, а також висловився на підтримку щодо української формули миру.

"Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", – сказав генсек Альянсу.

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Він повідомив, що на зустрічі з Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО та забезпечити повну оперативну сумісність армії із силами Альянсу.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно", – запевнив Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг з неоголошеним візитом прибув до Києва 20 квітня і це його перший приїзд до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Спершу генсека НАТО помітили на Михайлівській площістолиці, де він вшановував памʼять загиблих українських військових.

Зауважимо, що 21 квітня очікується чергове засідання у форматі "Рамштайн". Напередодні зустрічі очільник Міноборони України Олексій Резніков нагадав союзникам про необхідність передавання сучасних винищувачів задля створення багаторівневої ППО.

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