Зеленський звернеться до Американського єврейського комітету про допомогу Україні

Зеленський звернеться до Американського єврейського комітету про допомогу Україні

За словами Зеленського, це одна з впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захист.

Президент Володимир Зеленський підготував звернення до Американського єврейського комітету про допомогу Україні.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 12 червня.

"Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту", – зазначив він.

Зеленський закликав учасників форуму "подвоїти зусилля", щоб Україна отримала більше сучасної зброї і фінансової підтримки для швидкого закінчення війни.

Також президент анонсував звернення до парламентів країн-партнерів, зокрема – до парламенту Чехії і переговори "різного рівня" з європейськими політиками.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Чорткову і заявив, що в атаці не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу.

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