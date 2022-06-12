Зеленський звернеться до Американського єврейського комітету про допомогу Україні

За словами Зеленського, це одна з впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захист.
Президент Володимир Зеленський підготував звернення до Американського єврейського комітету про допомогу Україні.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 12 червня.
"Сьогодні в Нью-Йорку почався глобальний форум, організований комітетом. Це одна з найбільш впливових структур, яка дуже допомагає просувати рішення для нашого захисту", – зазначив він.
Зеленський закликав учасників форуму "подвоїти зусилля", щоб Україна отримала більше сучасної зброї і фінансової підтримки для швидкого закінчення війни.
Також президент анонсував звернення до парламентів країн-партнерів, зокрема – до парламенту Чехії і переговори "різного рівня" з європейськими політиками.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Чорткову і заявив, що в атаці не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу.
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