Зеленський звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму

Президент України вважає, що рішення визнати РФ країною-спонсоркою тероризму має підтримати увесь демократичний світ.

Володимир Зеленський вимагає визнати РФ державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 27 червня.

"Сьогодні вранці я звернувся до США із закликом визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення буде ухвалене державним департаментом. Таке рішення очевидно потрібне і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту "Великої сімки", який відбувся в Німеччині", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що звертаючись до лідерів "сімки", сказав, що "нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати".

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять конкретних кроків для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.