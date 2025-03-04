Зеленський звернувся до Трампа: готовий працювати під його "сильним лідерством"

Попри примирливий тон допису, просити вибачення у Трампа або Ді Венса Зеленський не став.
Президент Володимир Зеленський заявив, що йому "прикро", що зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося".
Про це глава держави написав у соцмережах.
"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", – каже Зеленський.
Він запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".
"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", – сподівається президент України.
Зеленський запевнив, що "не хоче нескінченної війни" і готовий "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир".
"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – каже глава держави.
Першими етапами миру Зеленський запропонував зробити: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі – заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також негайне перемир’я на морі. Він готовий на це погодитися, "якщо Росія зробить те ж саме".
"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".
Натомість президент України відповів на критику та наголосив, що Україні потрібен "справжній мир".
28 лютого президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.
Читайте також:
- Трамп виступить у Конгресі: Fox News розкрив, про що говоритиме президент США
- Зупинення допомоги від США: чи готова Україна до найгіршого сценарію – нардеп відповів
- Атаки Росії посиляться: експерт пояснив, скільки Україна зможе битися без допомоги США