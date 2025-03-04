Зеленський звернувся до Трампа: готовий працювати під його "сильним лідерством"

Попри примирливий тон допису, просити вибачення у Трампа або Ді Венса Зеленський не став.

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому "прикро", що зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося".

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", – каже Зеленський.

Він запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

"Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", – сподівається президент України.

Зеленський запевнив, що "не хоче нескінченної війни" і готовий "якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир".

"Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", – каже глава держави.

Першими етапами миру Зеленський запропонував зробити: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі – заборону ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також негайне перемир’я на морі. Він готовий на це погодитися, "якщо Росія зробить те ж саме".

"Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вчора, 3 березня, президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Натомість президент України відповів на критику та наголосив, що Україні потрібен "справжній мир".

28 лютого президент України Володимир Зеленський під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.

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