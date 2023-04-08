Зеленський звернувся до українців: повідомив про хороші результати щодо зброї та руху до НАТО

Президент Володимир Зеленський 8 квітня звернувся до українців та повідомив про хороші результати по зброї, міжнародній підтримці, щодо руху до НАТО та по відбудові.

Свої заяви глава держави традиційно озвучив у відеозверненні.

Польща

"Приємно завершувати цей тиждень з хорошими результатами для держави у зброї, у міжнародній підтримці, у розширенні наших зв’язків зі світом та в нашому русі до НАТО. Найбільш вагомий цими днями, звичайно, візит у Польщу. Наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках. Вони в Україні. Зокрема, Leopard. Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів Rosomak – 200 машин: зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГи", – розповів Зеленський.

Він повідомив і про важливо домовленості щодо економіки та відбудови України, зокрема це стосується Харківщини.

Окрім того, на рівні перших леді України та Польщі є різні проєкти – гуманітарні і медичні. Зокрема, йдеться про навчання українських медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками та екстрені повітряні евакуації поранених, зокрема з зони бойових дій.

"Десятки наших лікарів вже пройшли чи проходять зараз такі навчання. Проєкт матиме продовження навчанням з реабілітації, навчанням українських психологів. Тобто в цій боротьбі за життя і свободу ми дійсно пліч-о-пліч з польськими братами і сестрами в усіх сферах", – зазначив президент.

Він подякував полякам за таку незмінну, різнопланову та масштабну підтримку.

США

"Є новий – вже 35-ий – оборонний пакет від США: ракети для HIMARS, ракети для ППО, снаряди для артилерії, для захисту від броньованої техніки та інші важливі елементи підтримки. Дякую тобі, Америко", – сказав глава держави.

Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія

Він також поінформував, що цього тижня підтримка України з боку Німеччини зросла на 200 млн євро інвестицій у державу. Зокрема, це проєкти німецьких компаній, які допоможуть економічній, а отже, і соціальній стабільності України.

"Нідерланди оголосили про пакет обсягом більше ніж 270 мільйонів євро. Це допомога нашому відновленню, гуманітарна, нелетальна підтримка для оборони, а також – і це дуже важливо – підтримка для справедливості. Для збору доказів російських злочинів, для створення Реєстру збитків, завданих російською агресією. Дякую Нідерландам за те, що на всіх напрямах захисту життя ми разом!" – виголосив Зеленський.

Він повідомив, що Данія та Норвегія працюють над спільним пакетом допомоги снарядами для української артилерії.

Окрім того, є нові санкційні рішення від Австралії та Нової Зеландії.

Перше звернення до парламенту Чилі

"Продовжив звернення до парламентів світу і вперше звернувся до парламенту в Латинській Америці, до парламенту Чилі. Насправді цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нас. Усі цінують безпеку й захист від терору. Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст... Що більше світ знатиме про російську агресію, то швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише Україні – повернеться всім у світі. Я дякую Чилі за підтримку!" – заявив президент.

Литва і НАТО

Він наголосив на дуже важливому ухваленому цього тижня рішенні в Литві – щодо головних очікувань від саміту НАТО, який запланований у Вільнюсі.

"Литовський Сеймас визнав необхідність запросити Україну стати членом НАТО – запросити саме цього року, на саміті у Вільнюсі. Дякую литовському народу, усім литовським політикам за розуміння саме актуальної безпекової ситуації в Європі. Лише разом з Україною Альянс буде гарантувати справжній захист Європі від будь-якого посягання на життя народів – на наявні кордони й міжнародний порядок, заснований на правилах. А ось без України складно уявити міцність", – переконаний глава держави.

Він анонсував, що це рішення литовського Сеймасу матиме продовження найближчими тижнями й місяцями. Робота над цим триває.

Зеленський традиційно подякував усіх українським захисникам: "Усі, хто зараз у бою. Хто захищає наше небо. Хто дає Україні кіберзахист і захищає звʼязок. Усі, хто тримає наш кордон. Хто тренує нові наші бригади. Хто ліквідовує наслідки ударів, хто рятує наших людей від поранень і хто готує вироки для окупантів. Слава всім, хто бʼється заради України!"

"Є хороший результат": потужне звернення Зеленського

Нагадаємо, головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті зі своїм французькимколегою Тьєррі Бюркаром. Останній запевнив Залужного в подальшій військовій допомозі для України.

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