Зеленський звернувся до українців: розповів про фронт і результати формування "Гвардії наступу"

Президент вкотре нагадав партнерам, що швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи держави на воєнному та дипломатичному фронтах, а також озвучив здобутки українських військових.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 22 лютого.

"Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші", – повідомив президент.

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Зеленський також провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків України.

"Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю", – заінтригував глава держави.

Він відзначив бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають позиції, але й нищать окупантів, і цим реально обмежують наступальні можливості ворога на конкретному напрямку.

"У районі Марʼїнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!" – заявив Зеленський.

Він також повідомив, що за минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які знищують ворога на півдні від Бахмута.

Дипломатичний марафон

"Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон. Для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки, говорив з чотирма лідерами держав. У розмові з президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. Обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці", – розповів президент.

Зернова ініціатива

Зеленський повідомив, що українська експортна зернова ініціатива працює вже сім місяців. І за цей період вже 43 країни світу отримали понад 22 млн т продовольства завдяки українському морському експорту. Глава держави зазначив, що це вагомий внесок України у світову продовольчу безпеку та стабілізацію світового продовольчого ринку.

Розмови з президентами Естонії, Уганди і прем’єром Британії

Зеленський поінформував, що провів розмову з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій", – сказав глава держави.

"Маємо й першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Уганди. Поінформував про наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН, про нашу принципову позицію щодо захисту міжнародного права. Обговорили потенціал двосторонньої співпраці", – розповів український лідер.

Вже ввечері Зеленський говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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"Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою", – наголосив президент.

Він додав, що були обговорені і вагомі політичні питання, які треба розв’язати вже цього тижня.

Глава держави анонсував, що друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російська влада розглядає на сьогодні варіант укладення з Україною угоди "земля в обмін на мир". Посадовець наголосив, що це – лише проміжний етап для знищення України і її повного поглинання.

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