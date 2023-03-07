Зеленський звернувся до українців: відзначив героїв, згадав про "Да Вінчі" та полонених

Президент запевнив, що держава пам’ятає про кожен куточок своєї території в окупації та про кожного громадянина в неволі. Всі вони будуть звільнені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель відомого бійця Дмитра Коцюбайла, відзначив роботу українських військових та прокоментував обмін полоненими.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 7 березня.

Нагадаємо, що в бою під Бахмутом 7 березня загинув Герой України, доброволець, боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Також читайте Під Бахмутом під час обстрілу загинув комбат львівських десантників

"Із 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", – висловився про Коцюбайла президент.

Він запевнив, що Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв: "Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну".

Глава держави також звернувся до бійців 67-ма бригади: "Воїни, слава вашій хоробрості! Всі українці, хто б’ється за Бахмут, слава вашому героїзму!"

Зеленський відзначив за результати 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну, 93-тю і 54-ту окремі механізовані бригади.

"Морпіхи "Тридцятьпʼятки", десантники 79-ї десантно-штурмової бригади, 55-та артилерійська бригада, наші гармаші. Слава вам, воїни! Наші прикордонники, Нацгвардія, розвідка, сили безпеки, які діють на донбаських напрямках... Слава всім, хто дає результат Україні там, де тривають найжорсткіші битви! Кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу, які разом зі своїми бійцями в боях, – слава!" – заявив президент.

Він запевнив, що робиться все, щоб якнайшвидше звільнити Україну, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі державу і її людей: "Цій меті підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного й кожної, хто допомагає".

Зеленський подякував усій команді, яка займається обмінами полоненими.

"130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові й сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини сил оборони. Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми памʼятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо всіх", – запевнив глава держави.

Він подякував усім бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для України.

"Хай там що, ми маємо вистояти. Хай там що, маємо памʼятати про всіх наших героїв", – наголосив український лідер.

Герой України "Да Вінчі" загинув під Бахмутом - термінове звернення Зеленського

Нагадаємо, напередодні президент розповів, що на Ставці прямо поставив питання генералові Олександрові Сирському, і головнокомандувачу ЗСУ генералові Валерію Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися.

Зауважимо, в ЗСУ офіційно заявили, що вороги вихваляються своїми сумнівними успіхами в районі Бахмута, але насправді під містом – "фабрика смерті для російських окупантів".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.