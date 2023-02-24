Зеленський звернувся до українців за кордоном: "Я б дуже хотів, щоб ви повернулися"

Президент сказав, що чекає повернення українців після перемоги, "бо треба відновлювати нашу державу".

Президент Володимир Зеленський 24 лютого звернувся до українців, що перебувають зараз за кордоном, і заявив, що держава чекає на них після перемоги.

Про це президент розповів під час пресконференції.

"Без громадян України, які сьогодні знаходяться за кордоном, наша держава не може бути потужною. При всій любові до всіх держав, які дали вам прихисток, пам’ятайте: ви – українці! Висловлюю велику повагу цим державам. Вони дійсно багато для нас зробили", – зазначив Зеленський.

"Але я хочу, щоб ви знали – коли ви зможете, я б дуже хотів, щоб ви повернулися. Ми чекаємо на вас після перемоги, бо треба відновлювати нашу державу. Вона для людей – і для тих, хто зараз тут, і хто тимчасово виїхав", – сказав президент.

Нагадаємо, за даними ООН, більшість українців, що покинули свої домівки через війну, хочуть якось повернутися додому. Йдеться про 77% біженців та 79% внутрішньо переміщених осіб. Однак лише 12% опитаних планують повернутися протягом найближчих трьох місяців.

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