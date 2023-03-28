Зеленський звернувся до українців: заявив про загрозу на Сумщині та відзначив бійців, які нищать ворога

Президент також подякував кожному, хто нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свій візит на Сумщину та відзначив військових, які результативно нищать ворога на Донбасі.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 28 березня.

Так, Зеленський повідомив, що побував цього дня в Охтирці, у Тростянці, в Сумах, на позиціях українських прикордонників.

"Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя", – розповів президент.

Він зазначив, що передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Адже це місто своїм опором допомогло врятувати східну і центральну частини України. Зеленський також привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів. Глава держави провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини.

"Особлива розмова з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом із усіма Силами оборони воюють на передовій", – повідомив президент.

Фронт

Зеленський відзначив українських воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках.

"Дякую вам хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни!" – наголосив глава держави.

Він подякував і Сумському прикордонному загону.

"Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон", – зауважив президент.

Міжнародна підтримка

Зеленський подякував парламенту Франції, який визнав Голодомор геноцидом українського народу. Президент назвав це принциповим і справедливим кроком, а також поширенням історичної правди на ще одну європейську державу.

"Я хочу сьогодні подякувати кожному й кожній, хто за покликом свого серця у різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно й сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитися значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим", – виголосив президент.

"Зруйновані українські міста й села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії й погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання з базових міжнародних норм – усе це достатні причини, щоб тиснути й боротися, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально... Реально! Щодня здобуваючи результат для свободи. Щодня здобуваючи результат для миру. Щодня примушуючи Росію до втрат", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, після якої заявив про підготовку "до важливих заходів".

Зеленський також 27 березня вперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді, у Дніпрі. На засіданні президенту доповіли про ситуацію на фронті. Зеленський відзначив розвідку "за потужну роботу" в Бахмуті.

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