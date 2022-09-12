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Зеленський звернувся до Заходу: "Не можна знімати санкції"

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Зеленський звернувся до Заходу: "Не можна знімати санкції"

Фото: Офіс президента України

Президент назвав умову, після виконання якої може початися нова історія.

Не можна знімати санкції, по-хорошому домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з РФ, поки російські війська не відійдуть з території України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN, звертаючись до Заходу.

"Все, що після цього, можна говорити про санкційну політику, про зняття тих чи інших санкцій, можна говорити про репарації, можна говорити про відшкодування грошей, можна говорити про дипломатію, діалог. Все це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-кого, на рівні будь-яких інституцій, і будь з ким з російської сторони, якщо вони відійшли з нашої території. Це тоді точка. Точка, з якої починається знову нова історія", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, чи вистачить Україні сил боротися із РФ, якщо війна затягнеться навіть на роки.

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