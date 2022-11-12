Зеленський звернувся з важливим закликом до жителів Херсона

У Херсоні залишилося багато вибухонебезпечних предметів окупантів, від одного з них постраждав український сапер.

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Херсона бути обережними і не перевіряти самостійно будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 листопада.

"Дуже важливо зараз сказати усім херсонцям, щоб вони були обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь-ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це", – закликав президент.

Також читайте У Херсоні запровадили комендантську годину

Він повідомив, що в Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи Сил оборони.

"Сьогодні один з наших саперів, на жаль, отримав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому будь ласка, шановні херсонці, будьте самі ж обережні, повідомляйте нашим працівникам, працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите", – наголосив Зеленський.

Він додав, що те саме стосується і мешканців інших населених пунктів на звільненій території.

Що зараз відбувається в Херсоні

Нагадаємо, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України після втечі окупантів під вогневим тиском ЗСУ на лівий берег Дніпра. Станом на 12 листопада відомо про 60 деокупованих населених пунктів Херсонщини.

До Херсона вже прибула місцева влада. Так, у місті та області працюють очільник ОВА Ярослав Янушевич, Нацполіція та СБУ.

У Херсоні вже відновили мовлення українського телебачення й радіо. Окрім того, тривають роботи над поверненням електропостачання до міста.

Міська влада повідомила, що до Херсона також вже прибувають гуманітарні вантажі, адже там бракує харчів, ліків та води.

Читайте також: