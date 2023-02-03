Зеленський звернувся з важливою заявою до українців щодо війни: "Без духу не буде перемоги"

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, які вже почали "відпочивати", з нагадуванням про те, що війна з Росією триває. Глава держави закликав якнайшвидше об'єднатися та повернути міцність духу.

Свою заяву Зеленський зробив на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС 3 лютого в Києві.

Президент наголосив, що саме дух всередині України дає мотивацію її захисникам.

"Я вважаю, що з самого початку нашої війни дух був міцнішим. Ми всі були на війні. В містах, де не було окупації, у нас було відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу у деяких містах, що вони на відпочинку. Я вважаю, що це слабкість", – заявив Зеленський.

Тож він закликав українців якомога швидше об'єднатися, щоб зміцнити свій дух і щоб нагадати тим, хто вже почав відпочивати, що війна триває.

Президент наголосив, що зараз головне завдання для України – не допустити реваншу та не дати Росії повторити вторгнення, як на початку повномасштабної війни.

"Не звертати уваги на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави – війною. І тому без цього духу, що я вам можу сказати, я вважаю, що без цього духу не буде перемоги. А без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові. Сподіваюся, що ви також", – сказав Зеленський.

Новий наступ Росії

Нагадаємо, Росія готує новий масштабний наступ на Україну. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ворог може вдатися до цієї спроби близько 24 лютого.

Секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що окупанти можуть влаштувати атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Він також наголосив, що головні бої відбудуться протягом наступних двох-трьох місяців.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що РФ під час свого нового наступу діятиме у два етапи: перший – у лютому-березні, другий – в кінці весни - на початку літа. Під час першого етапу ворог наступатиме на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

За прогнозом директора ЦРУ Вільяма Бернса, наступні пів року війни будуть критичними і цей період стане виршальним.

Новий великий наступ на Україну

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.