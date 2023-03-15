Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

В указі йдеться, що посадовці написали заяви на звільнення.
Президент України у середу, 15 березня, звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА.
Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента.
Своїми указами президент звільнив голів Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, Одеської ОВА Максима Марченка та Луганської ОВА Сергія Гайдая.
В указах президента йдеться про те, що голови трьох ОВА подали заяви на звільнення, а президент їх задовольнив.
Нагадаємо, Кабмін на засіданні 14 березня погодив звільнення з посад керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.
Також Кабмін звільнив увесь керівний склад митниці.
Читайте також:
- Сенатори-республіканці розкритикували губернатора Флориди за слова про Україну: що відомо
- "Сигнал Путіна про підвищення ставок" - Данілов про збиття росіянами MQ-9 Reaper над Чорним морем
- Вступ України до ЄС: проміжний звіт про готовність до переговорів можуть представити наприкінці весни