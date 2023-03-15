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Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Фото: Офіс президента України

В указі йдеться, що посадовці написали заяви на звільнення.

Президент України у середу, 15 березня, звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті президента. 

Своїми указами президент звільнив голів Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, Одеської ОВА Максима Марченка та Луганської ОВА Сергія Гайдая. 

В указах президента йдеться про те, що голови трьох ОВА подали заяви на звільнення, а президент їх задовольнив. 

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 14 березня погодив звільнення з посад керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Також Кабмін звільнив увесь керівний склад митниці

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Дата публікації
Перегляди
771
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