Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту нацдержавності СБУ

Семенченко розпочав свою кар'єру в органах СБУ 1993 року та обіймав посаду очільника спецслужби у двох областях.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Семенченка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Про це свідчить указ президента №37/2024, опублікований 31 січня.

У тексті указу йдеться: "Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Президент України В. Зеленський".

Додамо, що Семенченко обіймав посаду цю посаду від 27 жовтня 2022 року. До того (від жовтня 2019 року) він був уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Семенченко розпочав свою кар'єру в органах СБУ 1993 року. Протягом двох років очолював СБУ в Дніпропетровській області. 2013 року Семенченко обійняв посаду начальника управління СБУ в Житомирській області, а 2016 року звільнився зі спецслужби.

До слова, за даними джерел CNN, до кінця цього тижня Зеленський може звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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