Зеленський звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували замах на президента

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України (УДО).

Про це йдеться в указі глави держави №317/2024 від 9 травня.

Хто замінить Рудя на цій посаді, поки не вказується

Нагадаємо, Сергій Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року. Причина звільнення не вказується. Проте можна припустити, що це, ймовірно, може бути пов'язано із останньою гучною справою про замах на президента.

В результаті операції було затримано двох полковників Управління державної охорони України (УДО). Вони "зливали" секретну інформацію Росії і шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Один із полковників УДО, завербований росіянами, розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британським журналістам, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося запобігти щонайменше 5 замахам на його життя.

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