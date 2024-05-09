Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували замах на президента

Зеленський звільнив начальника УДО, чиї підлеглі готували замах на президента

Сергій Рудь, який до сьогодні очолював УДО / Фото: Управління державної охорони України

Раніше двох полковників УДО затримали, бо вони готували замах на Зеленського.

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України (УДО).

Про це йдеться в указі глави держави №317/2024 від 9 травня.

©

Хто замінить Рудя на цій посаді, поки не вказується

Нагадаємо, Сергій Рудь був призначений на посаду начальника УДО в жовтні 2019 року. Причина звільнення не вказується. Проте можна припустити, що це, ймовірно, може бути пов'язано із останньою гучною справою про замах на президента.

В результаті операції було затримано двох полковників Управління державної охорони України (УДО). Вони "зливали" секретну інформацію Росії і шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити.

Один із полковників УДО, завербований росіянами, розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

У листопаді 2023 року президент Зеленський розповів в інтерв’ю британським журналістам, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося запобігти щонайменше 5 замахам на його життя.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Стали відомі прізвища полковників, які хотіли вбити Зеленського! Нові подробиці!"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація