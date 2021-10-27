Зеленський звільнив очільника Херсонської ОДА і призначив нового керівника області

За даними ЗМІ, "СН" надали Лагуті посаду голови ОДА в обмін на відмову від участь у проміжних виборах до ВР.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 жовтня, звільнив Сергія Козиря з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації і призначив на його місце Геннадія Лагуту.
Відповідні укази №552/2021 і №553/2021 оприлюднено на сайті глави української держави.
Зазначається, що відповідне рішення український лідер ухвалив після подання Козирем заяви про звільнення.
Водночас інформагентство "Мост" повідомляє, що партія "Слуга народу" висунула Козиря кандидатом у народні депутати у 184-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 31 жовтня 2021 року.
"Слуги народу" обміняли відмову Лагути брати участь у виборах на крісло голови ОДА", - пише видання.
Як повідомлялося, Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. Політик закінчив Донецький національний технічний університет за напрямами "Розробка родовищ корисних копалин" і "Фінанси". Також має ступінь бакалавра з правознавства ДНУ ім. В. Стуса.
Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.
Раніше Зеленський призначив надзвичайних і повноважних послів у Руанді, Панамі, Белізі, Гватемалі, Коста-Риці та Камеруні.