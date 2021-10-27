Зеленський звільнив очільника Херсонської ОДА і призначив нового керівника області

За даними ЗМІ, "СН" надали Лагуті посаду голови ОДА в обмін на відмову від участь у проміжних виборах до ВР.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 жовтня, звільнив Сергія Козиря з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації і призначив на його місце Геннадія Лагуту.

Відповідні укази №552/2021 і №553/2021 оприлюднено на сайті глави української держави.

Зазначається, що відповідне рішення український лідер ухвалив після подання Козирем заяви про звільнення.

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Водночас інформагентство "Мост" повідомляє, що партія "Слуга народу" висунула Козиря кандидатом у народні депутати у 184-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 31 жовтня 2021 року.

"Слуги народу" обміняли відмову Лагути брати участь у виборах на крісло голови ОДА", - пише видання.

Як повідомлялося, Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. Політик закінчив Донецький національний технічний університет за напрямами "Розробка родовищ корисних копалин" і "Фінанси". Також має ступінь бакалавра з правознавства ДНУ ім. В. Стуса.

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Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.

Раніше Зеленський призначив надзвичайних і повноважних послів у Руанді, Панамі, Белізі, Гватемалі, Коста-Риці та Камеруні.

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