Зеленський звільнив свого спецуповноваженого з безпекових гарантій і розвитку Сил оборони (фото)

Євген Мойсюк займав цю посаду рік.

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України.

Відповідний указ №74/2025 оприлюднили на сайті президента України.

“Звільнити МОЙСЮКА Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України”, – йдеться у документі.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк / Фото: Уніан

Нагадаємо, посада спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України в структурі Офісу президента з’явилася рік тому – у лютому 2024 року. Тоді ж на неї призначили Євгена Мойсюка.

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