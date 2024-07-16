Зеленський обурився обіймам Моді і Путіна, коли бомбили "Охматдит": Індія відреагувала

Індія обурилася реакції українського президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єра Нарендри Моді та російського диктатора Володимира Путіна. Нью-Делі викликала українського посла.

Про це повідомляє видання The Economic Times.

"У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді під час його візиту до Росії",- йдеться у повідомленні.

Тим часом "ЄП" інформує, що МЗС викликало посла 15 липня. Зазначається, що це вказує на "невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра".

Окрім того, відомо, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

Нагадаємо, прем'єр Індії обіймався з Путіним в день удару РФ по "Охматдиту. Президент Володимир Зеленський відреагував на такий вчинок індійського політика, нагадавши про те, що у день його зустрічі з диктатором Путіним російська ракета "влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні, прицілившись по маленьких онкохворих". Загалом 8 липня РФ вбила в Україні майже 40 людей.

Як повідомлялося, прем'єр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні. З його слів, неможливо знайти рішення на полі бою. Мовляв, саме тому Києву і Москві слід сісти за стіл переговорів.

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