Зеленського передумали запрошувати на зустріч з Байденом до Вашингтона — Axios

Причиною, нібито, стала зміна керівництва "Нафтогазу".
В Адміністрації президента США Джо Байдена передумали запрошувати на зустріч до Вашингтона українського главу держави Володимира Зеленського.
Про це 6 червня повідомляє Axios, посилаючись на джерела в Білому домі.
За інформацією видання, зустріч президентів відтермінувала зміна керівництва "Нафтогазу". Співрозмовник в Білому домі розповів про стурбованість через "відмову Зеленського від зусиль щодо боротьби з корупцією".
"Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського до Вашингтона перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", - пише портал.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися.
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують озвучити, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".