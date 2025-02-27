Зеленського запросили на саміт лідерів ЄС: що відомо

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня.

Про це повідомив глава Євроради Антоніу Кошта у листі-запрошенні до учасників саміту.

Кошта зазначив, що на засіданні планується обговорення прийняття рішень, що зроблять Європу "більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою для протистояння негайним і майбутнім викликам її безпеці".

Він також підкреслив необхідність обговорення шляхів підтримки України, аби забезпечити "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

"Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", — заявив Кошта.

Він зазначив, що запросив президента Зеленського відвідати Брюссель для обговорення останніх подій з лідерами ЄС.

Нагадаємо, прем'єрка Італії назвала найефективнішу гарантію безпеки для України.

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