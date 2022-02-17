Зеленського запросили виступити на одній із найближчих сесій Європарламенту

Від імені глави держави заступник керівника Офісу президента подякував за запрошення.

Президента України Володимира Зеленського запросили виступити на одній із найближчих пленарних сесій Європарламенту.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу президента України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів телефонну розмову із керівником Кабінету президента Європарламенту Алессандро Кіоккетті.

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"Від імені глави держави заступник керівника Офісу президента подякував за запрошення Володимиру Зеленському виступити на одній із найближчих пленарних сесій ЄП", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що за словами високопосадовців американської адміністрації, віцепрезидент Камала Гарріс має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли вона поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки пізніше цього тижня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність до будь-яких сценаріїв щодо російського вторгнення на територію країни.

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