Зеленського чекають з візитом в європейській столиці: з ким зустрінеться

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

У понеділок, 1 грудня, президента України Володимира Зеленського чекають у столиці Франції, де в нього відбудеться зустріч з президентом країни Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє BFMTV з повідомленням на заяву Єлисейського палацу.

В офіційному комюніке про візит йдеться, що лідери двох країн «обміняються думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами».

Реклама

Ще однією темою розмови стануть питання гарантій безпеки для України у межах «коаліції рішучих».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі «коаліції охочих» оголосив про створення робочої групи, яка опікуватиметься узгодженням та фіналізацією гарантій безпеки для України.

Як повідомлялося, перед зустріччю у Женеві президент України Володимир Зеленський обговорив американський «мирний план» з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.