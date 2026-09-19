Зеленського немає в графіку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН

Зеленський і Трамп / © Володимир Зеленський

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Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН під час свого візиту, запланованого 21-22 вересня у Нью-Йорку.

Про це повідомляє «Суспільне».

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За графіком, який озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

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У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей, який озвучив Волц, немає президента Зеленського. Двоє українських високопосадовців, які попросили не називати своїх імен, сказали «Суспільному», що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.

Програма Зеленського на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий повідомляв, що українська та американська команди працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського й Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку.

За його словами, під час візиту Зеленського на Генасамблею ООН плануються «десятки дуже важливих» двосторонніх зустрічей.

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«Я маю на увазі не лише зустріч з президентом США, а й інші контакти — і з представниками Конгресу, і з бізнес-колами, і з українською громадою в США. Тобто порядок денний набагато ширший», — додав речник МЗС.

Крім представників США, Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга матимуть низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з представниками інших держав.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

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