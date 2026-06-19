Зеленського позбавили найвищої нагороди Польщі: що заявив Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

Про це президент Польщі повідомив увечері 19 червня.

Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — що заявив

Своє рішення Навроцький пояснив тим, що орден є символом найвищої довіри та вдячності польського народу, який вимагає від нагородженого відповідного ставлення до історичних цінностей.

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«Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви „Героїв УПА“, після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла», — зазначив Навроцький у своїй зверненні.

При цьому польський президент наголосив, що цей крок не означає зміну стратегії Польщі та не спрямований проти українців. Він додав, що Варшава продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, яку вважає спільною загрозою.

«Росія є агресором, а Путін — злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі», — додав польський лідер.

Навроцький також пояснив, що історія Польщі сповнена трагедій — від депортацій до життя під радянським контролем, тому для поляків свобода має особливу ціну. Він додав, що Польща готова співпрацювати з Україною, але не збирається забувати про історичні конфлікти.

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«Польща послідовно захищатиме пам’ять своїх громадян та гідність своїх державних символів. Польща захищатиме свої національні інтереси та цінності. Польща не погодиться на прославляння тих, хто вбивав беззахисних польських мирних жителів», — підкреслив глава держави.

Навроцький також зазначив, що для європейського майбутнього України важливо відверто говорити про складні історичні події. На його думку, суперечки навколо історії вигідні лише Кремлю. Президент закликав будувати спільну пам’ять навколо постатей, які символізують українсько-польську співпрацю, зокрема — гетьманів Петра Конасевича-Сагайдачного, Пилипа Орлика чи отамана Симона Петлюри.

«Тому сьогоднішнє рішення не лише символічне. Воно також слугує попередженням. У польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Це також заклик до наших сусідів: поверніться на шлях правди та взаємоповаги», — підсумував Кароль Навроцький.

Скандал України та Польщі через УПА — останні новини

Нагадаємо, між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одному з військових підрозділів почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

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Це рішення спровокували гучний дипломатичний скандал. Поки польська сторона вичікує на зміну позиції Києва, українці в соцмережах бурхливо реагують на такий шантаж і закликають владу не піддаватися тиску.

Також раніше в адміністрації президента Польщі підтвердили, що українського лідера Володимира Зеленського можуть позбавити найвищої державної нагороди.

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